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      В Киеве застрелили пластического хирурга Сотника: момент убийства попал на видео (18+)

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      В сети появились кадры убийства пластического хирурга Андрея Сотника. Инцидент произошел вечером 2 февраля во самом центре Киева – на улице Саксаганского.

      Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал Los Solomas, который рассказывает о жизни Соломенского района украинской столицы.

      Подробнее! В центре Киева убили пластического хирурга Андрея Сотника: видео и фото погибшего

      На кадрах отчетливо видно, как двое мужчин забегают в арку. Андрей Сотник пытался спастись, но в этот момент видно вспышки, предположительно – выстрелы. После чего Сотник упал, а киллер нажал на курок еще раз. Последняя пуля попала в голову.

      По данным ресурса, Сотника убили неподалеку от его дома. Он проживает на Саксаганского, 121, а преступление произошло на Саксаганского, 117. Злоумышленник в него выстрелил несколько раз. В это время хирург был к нападающему спиной.

      Внимание! Не для слабонервных! 18+

      Сотник. Київ, убивство, Саксаганського
      Убитый Андрей Сотник

      Также есть информация, что у мужчины был пакет, который унес с собой злоумышленник. Правоохранители его разыскивают. Уже открыто уголовное производство по статье умышленное убийство.

      Видео с убийством пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве: Внимание! Не для слабонервных! 18+

      Что известно об Андрее Сотнике: коротко

      • 43 года.
      • Был руководителем клиники DMK Ukraine и экспертом GEP DMK International
      • Был кандидатом медицинских наук.
      • Работал врачом-хирургом, пластичным и эстетическим хирургом.
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Киева Новости Украины Убийство Криминальные новости
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