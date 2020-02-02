В Киеве застрелили пластического хирурга Сотника: момент убийства попал на видео (18+)
В сети появились кадры убийства пластического хирурга Андрея Сотника. Инцидент произошел вечером 2 февраля во самом центре Киева – на улице Саксаганского.
Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал Los Solomas, который рассказывает о жизни Соломенского района украинской столицы.
Подробнее! В центре Киева убили пластического хирурга Андрея Сотника: видео и фото погибшего
На кадрах отчетливо видно, как двое мужчин забегают в арку. Андрей Сотник пытался спастись, но в этот момент видно вспышки, предположительно – выстрелы. После чего Сотник упал, а киллер нажал на курок еще раз. Последняя пуля попала в голову.
По данным ресурса, Сотника убили неподалеку от его дома. Он проживает на Саксаганского, 121, а преступление произошло на Саксаганского, 117. Злоумышленник в него выстрелил несколько раз. В это время хирург был к нападающему спиной.
Внимание! Не для слабонервных! 18+
Убитый Андрей Сотник
Также есть информация, что у мужчины был пакет, который унес с собой злоумышленник. Правоохранители его разыскивают. Уже открыто уголовное производство по статье умышленное убийство.
Видео с убийством пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве: Внимание! Не для слабонервных! 18+
Что известно об Андрее Сотнике: коротко
- 43 года.
- Был руководителем клиники DMK Ukraine и экспертом GEP DMK International
- Был кандидатом медицинских наук.
- Работал врачом-хирургом, пластичным и эстетическим хирургом.
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