В Киеве затапливает участок с важными археологическими раскопками: фото, видео

В Киеве из-за прорыва трубы происходит затопление археологических раскопок на Почтовой площади. Состояние участка, который может вскоре получить статус памятника национального значения, ужасное.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает активистка Аннабелла Морина.

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На месте с представителем Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Подольской РГА и представителем "Водоканала" нашли место прорыва трубы, откуда течет на раскопки – на территории стройплощадки. Магистральная труба чуть дальше. В ней прорыв "Водоканал" устранил ночью,

– написала женщина.

Она призвала неравнодушных киевлян собраться на Почтовой площади 10 августа в 10:30 утра.

В свою очередь, депутат Киевсовета Сергей Гусовский заявил, что на данный момент состояние археологического участка просто ужасное.

"Прошлой ночью раскоп на Почтовой начало затапливать. Может это авария одной из сетей, может это грунтовые воды. В любом случае, это беда! Очевидно ужасное состояние археологической участка, который вскоре должен получить статус памятника национального значнння. Бездействие и безответственность горе-чиновников так же очевидно", – отметил он.

Добавим, что накануне Морина сообщала, что власть делает все, чтобы доказать незначимость находок и выжить археологов.

Напомним, древнюю улицу времен Киевской Руси на Почтовой площади раскопали весной 2015 года. По оценкам археологов, деревянные постройки здесь были возведены в ХI-XII веках. Одна из них могла быть мастерской по изготовлению женских украшений из стекла, так как в ней нашли свинцовую смесь, которую использовали в таком производстве, а также куски женского браслета.