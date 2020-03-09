В Киеве затопило улицу: автомобили плавают – фото
На улице Ивана Пулюя в Киеве затопило двор жилого дома. Там припаркованы десятки автомобилей. Они оказались по колеса в воде.
Про інцидент на вулиці Івана Пулюя, що в Солом'янському районі столиці, повідомили у фейсбуці "Києва Автомобільного".
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Недобрий ранок видався на вулиці Пулюя, 1,
– підписали публікацію.
Затопило двір у житловому будинку. На фото помітно, що в деяких місцях через воду навіть не видно коліс автомобілів. Наразі причини підтоплення невідомі.
У Києві затопило двір на вулиці Пулюя / Фейсбук "Києва Оперативного"
Припарковані автомобілі опинилися по колеса у воді / Фейсбук "Києва Оперативного"