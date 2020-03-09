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      В Киеве затопило улицу: автомобили плавают – фото

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      На улице Ивана Пулюя в Киеве затопило двор жилого дома. Там припаркованы десятки автомобилей. Они оказались по колеса в воде.

      Про інцидент на вулиці Івана Пулюя, що в Солом'янському районі столиці, повідомили у фейсбуці "Києва Автомобільного".

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      Недобрий ранок видався на вулиці Пулюя, 1,
      – підписали публікацію.

      Затопило двір у житловому будинку. На фото помітно, що в деяких місцях через воду навіть не видно коліс автомобілів. Наразі причини підтоплення невідомі.


      У Києві затопило двір на вулиці Пулюя / Фейсбук "Києва Оперативного"


      Припарковані автомобілі опинилися по колеса у воді       Фейсбук "Києва Оперативного"

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Транспорт Новости Киева Чрезвычайное происшествие
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