В Киеве затопило улицу: автомобили плавают – фото

На улице Ивана Пулюя в Киеве затопило двор жилого дома. Там припаркованы десятки автомобилей. Они оказались по колеса в воде.

Про інцидент на вулиці Івана Пулюя, що в Солом'янському районі столиці, повідомили у фейсбуці "Києва Автомобільного".

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Недобрий ранок видався на вулиці Пулюя, 1,

– підписали публікацію.

Затопило двір у житловому будинку. На фото помітно, що в деяких місцях через воду навіть не видно коліс автомобілів. Наразі причини підтоплення невідомі.



У Києві затопило двір на вулиці Пулюя / Фейсбук "Києва Оперативного"



Припарковані автомобілі опинилися по колеса у воді / Фейсбук "Києва Оперативного"