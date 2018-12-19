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      В Киеве завершилось рассмотрение дела врача, свидетельствовавшего против Насирова: что решил суд

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      В среду, 19 декабря, в Шевченковском суде Киева состоялось рассмотрение дела врача Максима Соколова, который выступал свидетелем по уголовным производством против председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Медик опроверг диагноз экс-главы ГФС, на котором тот настаивал.

      Сам Роман Насиров на судебное заседание не явился, присутствовал адвокат политика.

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      Его доклад базировался преимущественно на незаконных действиях НАБУ, хотя к делу эти вещи были не слишком причастны.

      Кардиолог Максим Соколов давал показания в суде по делу Насирова и по запросу НАБУ озвучил факты о состоянии здоровья чиновника. Бывший глава фискальной службы подал гражданский иск в суд, поскольку считает, что медик разгласил врачебную тайну.

      Максим Соколов
      Врач Максим Соколов на заседании суда, 19 декабря

      Представители врача отметили: поскольку сам Насиров неоднократно заявлял о своем диагнозе, а информация распространялась и во многих СМИ, то тайной эти данные уже не были.

      Перед тем, как давать показания, я подписывал документ. Судья подробно рассказал мне, что я несу уголовную ответственность за отказ от дачи показаний или предоставление неправдивой информации,
      – пояснил Соколов.

      Его представители отметили, что инициировать такие судебные заседания – очень выгодно для Насирова, ведь это хорошая манипуляция.

      Суть этого иска в том, чтобы истец мог использовать обстоятельства, которые будут установлены в данном деле, в дальнейшем уголовном производстве или при вероятном будущем обращении в Европейский суд по правам человека,
      – прокомментировал адвокат врача.

      Суд принял решение не удовлетворять требования Романа Насирова, однако представители чиновника сообщили, что будут готовить апелляцию.

      Напомним, что Роман Насиров был подозреваемым в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Ему предъявили обвинение в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которой Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      11 декабря Киевский окружной административный суд уже вынес решение восстановить Насирова, подозреваемого в коррупционных преступлениях, на должность председателя ГФС Украины. А в отношении врача, который свидетельствовал согласно действующему законодательству, далее происходит судебное производство и ему может быть вынесен приговор выплатить огромную сумму лицу, которое подозревается в хищении миллиардов средств налогоплательщиков.

      Теги: Здоровье Новости Украины Медицина Новости Киева Расследования Государственная фискальная служба Роман Насиров НАБУ Судьи
      Источник: 24 канал
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