В Киеве завершилось рассмотрение дела врача, свидетельствовавшего против Насирова: что решил суд

В среду, 19 декабря, в Шевченковском суде Киева состоялось рассмотрение дела врача Максима Соколова, который выступал свидетелем по уголовным производством против председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Медик опроверг диагноз экс-главы ГФС, на котором тот настаивал.

Сам Роман Насиров на судебное заседание не явился, присутствовал адвокат политика.

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Его доклад базировался преимущественно на незаконных действиях НАБУ, хотя к делу эти вещи были не слишком причастны.

Кардиолог Максим Соколов давал показания в суде по делу Насирова и по запросу НАБУ озвучил факты о состоянии здоровья чиновника. Бывший глава фискальной службы подал гражданский иск в суд, поскольку считает, что медик разгласил врачебную тайну.



Врач Максим Соколов на заседании суда, 19 декабря

Представители врача отметили: поскольку сам Насиров неоднократно заявлял о своем диагнозе, а информация распространялась и во многих СМИ, то тайной эти данные уже не были.

Перед тем, как давать показания, я подписывал документ. Судья подробно рассказал мне, что я несу уголовную ответственность за отказ от дачи показаний или предоставление неправдивой информации,

– пояснил Соколов.

Его представители отметили, что инициировать такие судебные заседания – очень выгодно для Насирова, ведь это хорошая манипуляция.

Суть этого иска в том, чтобы истец мог использовать обстоятельства, которые будут установлены в данном деле, в дальнейшем уголовном производстве или при вероятном будущем обращении в Европейский суд по правам человека,

– прокомментировал адвокат врача.

Суд принял решение не удовлетворять требования Романа Насирова, однако представители чиновника сообщили, что будут готовить апелляцию.

Напомним, что Роман Насиров был подозреваемым в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Ему предъявили обвинение в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которой Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

11 декабря Киевский окружной административный суд уже вынес решение восстановить Насирова, подозреваемого в коррупционных преступлениях, на должность председателя ГФС Украины. А в отношении врача, который свидетельствовал согласно действующему законодательству, далее происходит судебное производство и ему может быть вынесен приговор выплатить огромную сумму лицу, которое подозревается в хищении миллиардов средств налогоплательщиков.