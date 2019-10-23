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      На Киевщине женщина похитила младенца: фото

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      В Киеве украли ребенка 23 октября 2019 – фото похищенного ребенка
      В Киеве украли младенца / facebook.com/KyivOperativ

      Неизвестная женщина похитила 3-месячного младенца у матери на Киевщине около 11:30 23 октября. Полиция ввела в столице план "перехват".

      В поселке городского типа Коцюбинское неизвестная женщина приехала познакомиться с малоимущей семьей. Она хотела оказать им определенную помощь, сообщает "Киев Оперативный" в фейсбуке.

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      Женщина нашла контакты малоимущей семьи в группе в вайбере "помощь мамам". Злоумышленница утверждала, что хочет лично передать помощь, потому что они соседи и ей будет удобно подъехать лично познакомиться.

      В полиции сообщили, что одинокая мать накануне познакомилась с якобы волонтерами, которые предложили обменять детские вещи. Не видя опасности, молодая мама дала подержать ребенка злоумышленнице, которая внезапно схватила мальчика и сбежала на легковушке серебряного цвета.

      Похитительница с черными волосами, в очках, была одета в жилет синего цвета и джинсы. Ей на вид 25 лет. Злоумышленница приехала на серебристом Daewoo Lanos с номерами 68268KE.

      Малыш одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязаную шапку.

      дитина викрадення поліція
      Так выглядит похищенный 3-месячный мальчик/ Фото: "Киев Оперативный"

      Полиция просит сообщать по телефону 102, если вам известна информация о возможном местонахождении разыскиваемой.

      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Полиция Новости Киева
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