В Киеве женщина при странных обстоятельствах утонула в Днепре

Поздно вечером 16 июня в киевском Гидропарке под Венецианским мостом очевидцы обнаружили труп женщины. При себе у нее не было никаких документов, а рядом лежала икона.

Об этом сообщают в Facebook-сообществе dtp.kiev.

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По словам свидетеля Василия, погибшая отдыхала на берегу с парнем. Позже очевидцы уже заметили ее в воде. Она как-то странно плыла. Друг Василия прыгнул в воду, чтобы помочь ей. Но женщина сразу пошла ко дну.

16 июня в 23:19 поступила информация о том, что в реке Днепр находится тело человека,

– сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

Отмечается, что на место происшествия были направлены водолазы. Спасатели с помощью водолазного снаряжения достали тело женщины, которое было на расстоянии 20 метров от берега и на глубине 8 метров.



Как рассказывают очевидцы, на вид умершей около 30 лет. По предварительной информации, это могло быть самоубийство. Также погибшая скорее всего употребляла наркотические вещества: у нее на ногах были характерные следы от уколов. Документов и мобильного телефона при себе у нее не было, но у тела лежала маленькая иконка.



В настоящее время полиция ведет расследование по факту инцидента.

Напомним, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовали жуткие данные о количестве людей, которые утонули за первые пять дней июня. До 24 человек утонули за эти дни, трое из них – дети.