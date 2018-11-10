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      В Киеве женщина продавала под видом таблеток для похудения психотропное вещество

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      В Киеве женщина продавала под видом таблеток для похудения психотропное вещество
      В Киеве женщина продавала под видом таблеток для похудения психотропное вещество / Пресс-служба прокуратуры Киева

      В Киеве полиция и прокуратура разоблачили женщину, которая через интернет-магазин под видом таблеток для похудения продавала запрещенное психотропное вещество сибутрамин. Такой "препарат для похудения" стоил 500 гривен за 30 капсул.

      Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

      Во время расследования правоохранители задокументировали факт сбыта 62 капсул этого "препарата". Кроме того, в квартире злоумышленницы провели обыски и изъяли 31 блистер этого "препарата", банковскую карточку, на которую переводились деньги, компьютерную технику и прочее.

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      Женщину задержали и сообщили о подозрении в повторном незаконном сбыте психотропного вещества. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения. Ей грозит от 6 до 10 лет заключения и конфискация имущества.

      Какие симптомы возникают после употребления сибутрамина?
      Они напоминают состояние абстиненции у наркозависимых лиц. Это тревожность, вялость, нарушение сна, координации, плохое настроение, склонность к самоубийству. В ряде случаев могут быть головокружение, дрожание конечностей, боль за грудиной, нарушения слуха, отеки и расстройства дыхания.

      Теги: Здоровье Новости Украины Расследования Полиция Лекарства Криминальные новости Новости Киева
      Источник: 24 канал
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