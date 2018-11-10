В Киеве женщина продавала под видом таблеток для похудения психотропное вещество

В Киеве полиция и прокуратура разоблачили женщину, которая через интернет-магазин под видом таблеток для похудения продавала запрещенное психотропное вещество сибутрамин. Такой "препарат для похудения" стоил 500 гривен за 30 капсул.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Во время расследования правоохранители задокументировали факт сбыта 62 капсул этого "препарата". Кроме того, в квартире злоумышленницы провели обыски и изъяли 31 блистер этого "препарата", банковскую карточку, на которую переводились деньги, компьютерную технику и прочее.

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Женщину задержали и сообщили о подозрении в повторном незаконном сбыте психотропного вещества. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения. Ей грозит от 6 до 10 лет заключения и конфискация имущества.

Какие симптомы возникают после употребления сибутрамина?

Они напоминают состояние абстиненции у наркозависимых лиц. Это тревожность, вялость, нарушение сна, координации, плохое настроение, склонность к самоубийству. В ряде случаев могут быть головокружение, дрожание конечностей, боль за грудиной, нарушения слуха, отеки и расстройства дыхания.