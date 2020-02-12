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      В Киеве женщина пыталась похитить в метро чужого ребенка: фото, видео

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      Инцидент произошел на станции метро " Лукьяновская" / kyiv.npu.gov.ua

      В Киеве женщина схватила 5-летнего мальчика и потянула его за собой. Инцидент случился на станции метро "Лукьяновская" 12 февраля.

      Правоохранители сразу задержали женщину, когда та попыталась скрыться с места происшествия, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

      Обратите внимание: В Одессе мать пыталась задушить годовалую дочь

      Злоумышленницей оказалась 32-летняя уроженка Хмельницкой области. Свой поступок она объяснила тем, что "просто любит детей".

      київ жінка викрадення дитини
      Женщина пыталась похитить ребенка в метро

      Следователи уже открыли уголовное дело за незаконное лишение свободы или похищение человека. Женщине грозит заключение до пяти лет.

      В Киеве женщина пыталась похитить в метро чужого ребенка: смотрите видео

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Новости Киева
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