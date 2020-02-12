В Киеве женщина пыталась похитить в метро чужого ребенка: фото, видео

В Киеве женщина схватила 5-летнего мальчика и потянула его за собой. Инцидент случился на станции метро "Лукьяновская" 12 февраля.

Правоохранители сразу задержали женщину, когда та попыталась скрыться с места происшествия, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Злоумышленницей оказалась 32-летняя уроженка Хмельницкой области. Свой поступок она объяснила тем, что "просто любит детей".



Женщина пыталась похитить ребенка в метро

Следователи уже открыли уголовное дело за незаконное лишение свободы или похищение человека. Женщине грозит заключение до пяти лет.

В Киеве женщина пыталась похитить в метро чужого ребенка: смотрите видео