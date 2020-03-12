В Киеве жестоко избили главного врача Института рака Безносенко: фото, видео

Главного врача Национального института рака, онкохирурга Андрея Безносенко возле его дома избили двое неизвестных. Это произошло вечером 11 марта. Из-за побоев врач вынужден отложить некоторые запланированные операции.

Об избиении Андрей Безносенко сообщил на своей фейсбук-странице.

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Вечер среды 11 марта выдался не добрый. Около 22 часов на меня совершили нападение под подъездом дома двое молодчиков. Не думал, что в 21 веке в столице европейского государства под камерой наблюдения могут так просто напасть на врача,

– написал он.

Врач отметил, что ранее не имел никаких конфликтов в своей жизни. Впрочем, теперь они возникли в Национальном институте рака.

"Не надо быть "капитаном очевидностью", чтобы понять кем и для чего это сделано. Надеюсь, что раскрытие этого преступления не составит больших проблем для полиции", – добавил Безносенко.



Андрей Безносенко после избиения / Фото из соцсетей

В последующие подробности конфликта он решил не вдаваться. В то же время, врач сообщил, что из-за ушибов головы и ран на руках вынужден перенести ряд операций.

"Несправедливость достигается двумя способами: либо обманом, или насилием. Пришли к насилию. Дно, привет", – добавил Безносенко.

Избиение Безносенко под подъездом его дома: видео

Что известно об Андрее Безносенко?Он является главным врачом Института рака. Является онкохирургом отделения онкоколопроктологии. Член группы экспертов Министерства здравоохранения Украины по направлению "Онкология". Консультант-онколог программы развития ООН в Украине.

Интересно, что в сентябре 2019 года стало известно о злоупотреблении властью со стороны директора Национального института рака Елены Колесник. Она якобы вступила в конфликт с главным врачом учреждения Андреем Безносенко, который не желал участвовать в ее коррупционных схемах.

Позже киевская прокуратура сообщила о подозрении Колесник, которая, по версии следствия, причастна к вымогательству денег у онкобольных. В связи с этим подозреваемых взяли под стражу, а директора института отстранили от должности.