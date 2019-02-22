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      В Киеве жестоко избили подозреваемого в убийстве сотен собак Святогора: фото 18+

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      В Киеве избили догхантера Алексея Святогора
      В Киеве избили догхантера Алексея Святогора / Фото из открытых источников

      В Киеве неизвестные жестоко избили догхантера Алексея Святогора. На мужчину напали 21 февраля, когда он возвращался домой после первого заседания суда в деле об убийстве животных и жестоком обращении с ними.

      В тяжелом состоянии Святогор попал в больницу и его ожидает сложная операция. В результате нападения догхантер получил вдавленный перелом лобной кости слева.

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      За смертельные отравления сотен бездомных животных в Киеве, Одессе, Измаиле и других городах Украины Святогору грозит до 5 лет тюрьмы. На суде мужчина заявил, что убивал животных согласно закону "Об охотничьем хозяйстве и охоте".

      Святогор шел по своим делам, но споткнулся и упал. Его подельники живодеры хотят этот нелепый инцидент спихнуть на самосуд со стороны зоозащитников и просто неравнодушных граждан!,
      – написали в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

      Нападавшие на догхантера нанесли ему первый удар по голове тяжелым предметом. Когда мужчина упал, неизвестные продолжали бить его по туловищу и конечностям. В результате нападения у Святогора рассечена кожа на лице и затылке.

      Догхантера спасли медики, которые быстро прибыли на место нападения, оказали мужчине первую помощь и целый час зашивали ему раны на голове.

      В полиции Киева сообщили, что по словам свидетеля, нападавших было двое. Правоохранители открыли дело и начали расследование инцидента.

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      «.️ЗА СОБАК️ #кровавыйчетверг Сегодня киевский живодер- Алексей Святогор, убийца бездомных собак, после заседания...

      Опубліковано Киев Оперативный  Четвер, 21 лютого 2019 р.

      Что известно о Святославе Святогоре?Мужчину называют самым известным из догхантеров Украины. Зоозащитники говорят, что он не просто убивает бездомных собак, но и пытает их. В 2017 году активисты требовали уволить Святогора из Украинской академии наук, где он работал аспирантом.

      Сам охотник на животных утверждает, что любит их и не раз фотографировался с собаками. Бездомных животных он якобы отравляет затем, чтобы те не нападали на людей и не страдали от голодной жизни.

      Дело против Святогора открыли еще в 2016 году, но оно тормозилось. Мужчина и его единомышленник Олег Руденко не являлись на допросы.

      В августе того же года неизвестные пытались сжечь автомобиль Святогора, а в 2017 году в его подъезд подложили гранату. Она взорвалась, но никто не погиб.

      В июне 2018 года активисты впервые поймали Святогора и отвезли в полицию. Тогда его посадили под домашний арест. Сейчас суд рассматривает дело охотника а животных по сути.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Мир животных Криминальные новости Новости Киева
      Источник: 24 канал
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