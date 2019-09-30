В Киеве жестоко избили ветерана войны на Донбассе, который признался, что он гей

В Киеве 5 неизвестных мужчин напали на ветерана войны на Донбассе Василия Давиденко. Недавно он публично заявил, что является геем.

Сотрудник организации по поддержке ЛГБТ-людей "Точка опоры", ветеран войны на Донбассе Виктор Пилипенко написал в фейсбуке, что 5 радикалов подстерегли бойца под домом.

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"Напали из-за его каминг-аута. Василий рассказывает, что все произошло очень быстро, сказали: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п**ар?", – рассказал Пилипенко.

Что такое каминг-аут?Каминг-аут – процесс добровольного и открытого признания человеком своей сексуальной ориентации или гендерной принадлежности.

Виктор Пилипенко написал, что ветерана били в пах, в голову, а потом ногами. Ударяя в корпус, порвали его специальный пояс-корсет для позвоночника, искалеченного во время войны.

Затем они очень быстро исчезли. Василий смеялся, когда рассказывал: "Бежали так, будто миллион долларов украли",

– сказал сотрудник организации по поддержке ЛГБТ-людей.

Он предположил, что адрес проживания мужчины мог раскрыть кто-то с места работы, где коллеги устроили Василию тихий бойкот после его каминг-аута.

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