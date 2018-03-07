В Киеве жуткой смертью погиб мужчина: фото и видео с места события

В ночь на среду, 7 марта, на проспекте Победы в Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 30-летний мужчина.

В 02:15 ночи с Воздухофлотского путепровода в сторону Цирка двигались два Chevrolet Lacetti, один из которых сбил мужчину, передает "Информатор".

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Известно, что Chevrolet Lacetti синего цвета ехал по третьей полосе, а за ним по второй двигался черный Lacetti.

По проезжей части шел парень, он начал бросаться под авто. С расстояния 800 метров водитель синего Chevrolet увидел мужчину и начал снижать скорость,

– говорится в сообщении.

По словам водителя синего авто, мужчина двигался в сторону машины, чтобы попасть под колеса, однако аварии удалось избежать. Водитель отметил, что мужчина был в слезах.

В то время водитель черного Chevrolet двигался позади синего и не увидел человека на проезжей части. Мужчина бросился ему под колеса. В результате этого он погиб на месте.

По словам свидетеля черного авто – пассажира службы такси – мужчину, который бросился под авто, не было видно, все произошло за считанные секунды. По словам таксиста Volkswagen Touareg, он видел, как примерно за 40 минут до аварии мужчина бросался под машины под ТРЦ "Украина".

Он отметил, что мужчина был пьян. Он отметил, что ему было примерно 35-40 лет.

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ДТП в Киеве



ДТП в Киеве

К слову, 6 марта около 11:45 на пересечении улиц Шелковичной и Институтской в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen президентского кортежа.