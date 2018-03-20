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В киевских детсадах вместо масла поставляли запрещенный заменитель

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В киевских детсадах вместо масла поставляли запрещенный заменитель
В киевских детсадах вместо масла поставляли запрещенный заменитель / zik.ua

Полиция расследует присвоение 7,5 миллионов гривен из бюджета на поставках молокосодержащего спрэда в детские сады вместо сливочного масла. Об этом сообщили в постановлении Днепровского районного суда Киева.

Об этом сообщает Agronews.

Правоохранительные органы подозревают в присвоении средств представителей предприятия "Торгпродсервис", которые заключили договоры с Днепровской и Шевченковской райгосадминистрациями о поставке сливочного масла с массовой долей жира 72,7% производства "Переяслав-Молпродукт" в 7 детских садов на общую сумму 7,5 миллионов гривен .

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Во время проверки Госпродпотребслужбой качества продуктов в одном из детсадов было обнаружено масло, которое не соответствует заявленным параметрам. После этого ведомство проверило и другие детские сады, куда поставлялась данная продукция. В результате в продукте было обнаружено содержание дешевого аналога масла — молокосодержащего спреда, что на 50% состоит из немолочных жиров и использование которого в нашей стране запрещено Госстандартом.

Как выяснили следователи, "Торгпродсервис" в 2017 году закупил в Андрушовского маслосырзавода молокосодержащий спрэд на сумму 3,7 миллионов гривен. Разница стоимости, обусловленная договором, была выведена через фиктивные фирмы — "Мясторг" и "Аман Агро".

В Днепровском управлении полиции открыли уголовное производство по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах. Должностным лицам "Торгпродсервис" грозит до 7 лет тюрьмы.

Владельцем и руководителем "Торгпродсервис" является Михаил Олейник. Предприятие основалось в 2000 году и специализируется на оптовой торговле продовольственными продуктами. Компания довольно часто побеждает в тендерах на поставку продуктов питания в школьные и дошкольные заведения Киева.

Теги: Новости Украины Новости Киева
Источник: 24 Канал
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