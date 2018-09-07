В киевских вагонах метро появились мониторы и камеры видеонаблюдения

В Киеве осовременили вагоны метрополитена. Все – ради удобства, комфорта и безопасности. Отныне пассажиры будут видеть, в какой части города находятся. Локация будет отображаться на новеньких мониторах. Кроме этого, каждый вагон оборудуют видеокамерами.

Уже 27 вагонов столичного метро оборудовали современными мониторами и частично – системой видеонаблюдения. Правда, пока лишь на "красной ветке". Отныне, находясь в подземке, пассажиры будут видеть свое местонахождение на видео. И не только это.

Читайте также: КГГА: Киевсовет погасил все долги по внешним заимствованиям

"Смогут знать о направлении движения, о следующей станции, о пересадочных узлах и маршрутах наземного транспорта, которые стыкуются с данными станциями метро", – отметил заместитель начальника Киевского метрополитена Дмитрий Пеклун.

Через мониторы будут информировать о пересадке, близости вокзалов и аэропортов, изменениях в работе метрополитена. Правда, есть и недостатки: компания, которая инвестировала в улучшение подземки, теперь будет отбивать средства рекламой. Поэтому пассажиры вынуждены будут просматривать ролики.

А еще в подземке поселится Гусь. Мультипликационный персонаж будет учить правилам безопасности. И это не все: пассажиры будут под пристальным вниманием администрации метрополитена. В вагонах установят видеокамеры. Где именно – журналистам не показали.



Гусь в метро, Киев

Деньги в проект – 60 миллионов гривен – инвестирует частная компания. Для начала осовременить должны вагоны метро, а потом возьмутся и за платформы. Там должны заменить советские табло современными европейскими, чтобы они показывали время до прибытия поезда.

До конца года современными мониторами и системой видеонаблюдения обещают оборудовать 100 поездов метро.