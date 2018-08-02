В киевский госпиталь прибыл очередной борт с ранеными на Донбассе: нужна помощь

В киевский Главный военный клинический госпиталь поступил новый борт раненых на Донбассе украинских военных. Среди них есть солдаты в тяжелом состоянии.

Об этом говорится в статье издания "Обозреватель".

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Соответствующий пост на своей странице в Facebook опубликовала волонтер Наталья Юсупова. Она отметила, что наши защитники нуждаются в помощи.

Привезли бойцов с ампутацией, лежачих, с тяжелыми ранами. Нужна кровь. Сдать ее можно в центре крови на территории госпиталя, с понедельника по четверг с 9-12. Адрес: Киев, вул. Госпитальная, 18, метро "Печерская". При себе обязательно иметь паспорт,

– написала Юсупова.

Волонтер сообщила, что пациентам можно приносить пеленки, чтобы подкладывать под раны, простые футболки и шорты. Из продуктов всегда есть потребность в чае, кофе, сахаре, колбасе, сыре, йогуртах, воде, фруктах, овощах и печенье. Также можно приносить препараты "Дексалгин" и "Кетанов".

Это самое необходимое и то, что нужно всегда! Мы также передаем продукты нашим воинам в госпиталь в Ирпене, так что, пожалуйста, помогайте!" – призвала волонтер.

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Помочь можно, перечислив любую сумму на карту Приватбанка с номером 4176 4900 0009 0459 (на имя Натальи Ветвицкой).