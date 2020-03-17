В киевский транспорт не будут пускать пассажиров без масок

Пассажиров без масок с 18 марта не будут пускать в маршрутки, троллейбусы и трамваи Киева. С вечера 17 марта прекращается работа метро.

Продлится запрет на поездку без маски в транспорте до 3 апреля. О таком новвоведення рассказал Николай Поворозник, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

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Общественный транспорт на время карантина будет курсировать прежде всего для людей, которым просто необходимо поехать в магазин, больницу или аптеку. Всех просят воздержаться от пользования общественным транспортом.

Для подвоза работников на жизненно важные для деятельности государства предприятия в Киеве будет организован спецтранспорт. Однако в КГГА напомнили, что добирание людей на работу лежит на плечах руководителей предприятий.

Напомним! В 23:00 17 марта закрывается киевское метро.

Ограничения в работе транспорта

С 12:00 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки .

. В Киеве, Днепре и Харькове закроют метро.

Перевозка пассажиров в городах допускается в режиме до 10 человек в маршрутках и такси.

в маршрутках и такси. В троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая одновременно могут ехать до 20 человек.

За соблюдением требований карантина в столице будут следить специальные группы из полицейских и работников Госпродпотребслужбы. Выявленных нарушителей будут предупреждать о соблюдении требований и наказывать штрафами.

Что закроют на время карантина в Украине / Инфографика 24 канала