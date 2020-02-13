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      В киевской больнице в очереди на обследование умер мужчина

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      Мужчина умер в очереди в больнице / UBR

      Мужчина потерял сознание, когда находился в очереди на обследование в консультационно-диагностическом центре. Медики не смогли вернуть его к жизни.

      В Голосеевском консультационно-диагностическом центре, 47-летний мужчина находился в очереди на обследование желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает ASPI.

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      Мужчина потерял сознание. До приезда скорой помощи врачи центра пытались вернуть мужчину к жизни проводя непрямой массаж сердца и применив адреналин.

      Медики скорой помощи провели активную реанимации с применением дефибриллятора, адреналина и непрямого массажа сердца. Несмотря на все усилия, мужчина умер не приходя в сознание.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Криминал
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