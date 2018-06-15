В киевской кофейне вспыхнул пожар, эвакуировали 30 человек
В столице спасатели ликвидировали пожар на улице Большой Васильковской. Там горело одно из заведений общественного питания.
Пожар возник в 9-этажном жилом доме на втором этаже, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киеве.
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Отмечается, что возгорание произошло в вытяжной вентиляции кафе.
Во время тушения пожара из дома на безопасное расстояние было выведено 30 человек, 20 из них – персонал заведения.
К ликвидации возгорания было привлечено 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 сотрудников личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
Причины возникновения пожара сейчас выясняют. К счастью, в нем никто не пострадал.
Источник: 24 Канал
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