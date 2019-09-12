В киевской квартире Гонтаревой проходят обыски 13:25, сегодня 31 Читати новину українською Валерия Гонтарева / nbn.ua Правоохранители проводят обыски по месту прописки экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Новость дополняется. Растаможка евроблях и новые штрафы: что стоит знать сегодня 16711 Теги: Новости Украины Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Бухарева и назначил его в СБУ сегодня , 12:14 Рада отсрочила штрафы для евроблях сегодня , 10:53 Украинский боксер Постол проведет бой за титулы WBC и WBO: названа новая дата поединка сегодня , 10:31 Комментарии Публикации сегодня , 12:34 Свитолина празднует день рождения: что достигла украинка за один год Михайло Гема 44 сегодня , 12:10 На що українці найбільше витрачають гроші: статистика Артем Овдієнко 642 11 сентября , 16:30 Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды 809 сегодня , 11:10 Растаможка евроблях и новые штрафы: что стоит знать Яніна Ткачук 16711 сегодня , 08:40 США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv Світові Медіа 1402