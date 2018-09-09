В киевской маршрутке пьяный пассажир ударил ножом мужчину из-за замечания

В одной из маршруток Киева нетрезвый пассажир набросился с ножом на мужчину из-за того, что тот сделал ему замечание за неадекватное поведение.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Читайте также: Ползала по траве в пьяной истерике: в Киеве неадекватная женщина устроила ДТП

Отмечается, что инцидент произошел 8 сентября вечером. После получения сообщения на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, патрульная полиция и медики.

Пообщавшись с пассажирами маршрутного такси и опросив свидетелей, правоохранители установили, что один из пассажиров маршрутки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал хулиганить и вести себя неадекватно. Другой пассажир сделал ему замечание, после чего получил от хулигана удар ножом в живот.

Медики оказали раненому необходимую помощь и госпитализировали его в больницу с колото-резаным ранением.

Правонарушителем оказался 61-летний мужчина. Правоохранители задержали его.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы за хулиганство.