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      В киевской маршрутке с крыши лилась вода: пассажиры ехали под зонтами – фото

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      Люди спасались от дождевой воды в маршрутке под зонтиками / Соцсети

      Пассажирам одной из столичных маршруток пришлось открывать зонтики в салоне. Дело в том, что прямо с крыши автобуса на людей лилась дождевая вода.

      Неприятная ситуация произошла на маршруте №497. Снимок, на котором видно, как люди спасаются от "потопа" обнародовали в фейсбук-сообществе Kyiv Operative.

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      В некоторых маршрутках настолько все плохо, что во время любых осадков необходимо ездить с открытым зонтиком внутри. "Водителю конечно пофиг, потому что он только водитель и уже давно говорил руководству", а поэтому люди просто вынуждены терпеть этот сервис,
      – говорится в заметке.

      В комментариях пользователи жалуются, что это не единственный столичный маршрут, на котором у автобуса протекает крыша, а также предлагают пассажирам не оплачивать такой некомфортный проезд.

      коментарі маршрутка
      коментарі маршрутка Київ
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Курьезные новости Новости Киева Водный транспорт
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