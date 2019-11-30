В киевской маршрутке с крыши лилась вода: пассажиры ехали под зонтами – фото

Пассажирам одной из столичных маршруток пришлось открывать зонтики в салоне. Дело в том, что прямо с крыши автобуса на людей лилась дождевая вода.

Неприятная ситуация произошла на маршруте №497. Снимок, на котором видно, как люди спасаются от "потопа" обнародовали в фейсбук-сообществе Kyiv Operative.

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В некоторых маршрутках настолько все плохо, что во время любых осадков необходимо ездить с открытым зонтиком внутри. "Водителю конечно пофиг, потому что он только водитель и уже давно говорил руководству", а поэтому люди просто вынуждены терпеть этот сервис,

– говорится в заметке.

В комментариях пользователи жалуются, что это не единственный столичный маршрут, на котором у автобуса протекает крыша, а также предлагают пассажирам не оплачивать такой некомфортный проезд.





Как реагируют на инцидент в сети