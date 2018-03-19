В Киевской области люди не могли покинуть дом, потому что все, что было во дворе вмерзло

Чрезвычайная ситуация произошла 18 марта с жителями села Бобрица, что в Киево-Святошинском районе. Спасатели получили сообщение, что жители нуждаются в помощи по откачке воды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Как стало известно, в результате резкого таяния снега затопило частный жилой дом и прилегающую территорию. Сильный мороз привел к тому, что автомобили и все, что находилось во дворе вмерзло в лед. Люди не могли самостоятельно покинуть дом", – говорится в сообщении спасателей.

Спасатели провели эвакуацию людей из частного дома на безопасный участок.

Смотрите видео спасения людей в селе Бобрица