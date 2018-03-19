В Киевской области люди не могли покинуть дом, потому что все, что было во дворе вмерзло
Чрезвычайная ситуация произошла 18 марта с жителями села Бобрица, что в Киево-Святошинском районе. Спасатели получили сообщение, что жители нуждаются в помощи по откачке воды.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Как стало известно, в результате резкого таяния снега затопило частный жилой дом и прилегающую территорию. Сильный мороз привел к тому, что автомобили и все, что находилось во дворе вмерзло в лед. Люди не могли самостоятельно покинуть дом", – говорится в сообщении спасателей.
Спасатели провели эвакуацию людей из частного дома на безопасный участок.
Смотрите видео спасения людей в селе Бобрица
Источник: 24 Канал
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