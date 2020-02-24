В Киевской области пьяный отец избил семимесячную дочь

В Василькове, что в Киевской области, пьяный мужчина избил семимесячную девушку, потому что она мешала спать.

В Киевской области отец избил младенца, потому что ребенок плакал и мешал спать. Об этом сообщает полиция Киевщины.

Читайте также: На Днепропетровщине несовершеннолетняя девушка родила в туалете

Мать выхватила ребенка из рук мужчины. Женщина вызвала врачей скорой, ребенка госпитализировали с гематомой и сотрясением головного мозга.

Правоохранители задержали 41-летнего мужчину по статье "покушение на преступление". Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.