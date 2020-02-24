В Киевской области пьяный отец избил семимесячную дочь
В Василькове, что в Киевской области, пьяный мужчина избил семимесячную девушку, потому что она мешала спать.
В Киевской области отец избил младенца, потому что ребенок плакал и мешал спать. Об этом сообщает полиция Киевщины.
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Мать выхватила ребенка из рук мужчины. Женщина вызвала врачей скорой, ребенка госпитализировали с гематомой и сотрясением головного мозга.
Правоохранители задержали 41-летнего мужчину по статье "покушение на преступление". Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
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