В Киевской области полиция изъяла рекордные 600 килограммов героина: фото

Украинские полицейские перекрыли канал контрабанды наркотиков в Киевской области и изъяли рекордные в истории страны 600 килограммов героина на 50 миллионов долларов.

Так называемую базу на Киевщине злоумышленники использовали как транзитный пункт для дальнейшей перевозки психотропных веществ в другие страны.

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"Никогда еще не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Взрослеем", – прокомментировал глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Он отметил, что 100 килограммов героина изъяли ночью 31 марта и 500 килограммов уже днем.

Среди подозреваемых один гражданин Молдовы, один – Турции, двое – Македонии. Всех их задержали.

30 марта сотрудники Службы безопасности Украины совместно с правоохранителями Румынии и Германии также провели масштабную спецоперацию по перекрытию международного канала контрабанды героина через Украину в страны Евросоюза. Одного из дилеров со 120 килограммами на 10 миллионов евро наркотиков задержали на Закарпатье.