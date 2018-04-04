В Киевской области у отца под носом пытались похитить троих детей, двоим из них удалось сбежать

В Буче, недалеко от Киева, похитили ребенка. По крайней мере, так утверждает отец 8-летней Веры Тимофей Шумейко. По его словам, 27 марта двое мужчин попытались насильно забрать у него троих малолетних детей. Сыновьям удалось убежать, дочери – нет.

Эта история напоминает триллер. На видео с камеры видеонаблюдений видно драку на парковке. На ней зафиксирована попытка похитить троих детей, рассказывает их отец. Сыновьям удалось убежать, а вот 8-летнюю дочь забрали. Все это, уверяет человек, дело рук его бывшей жены Олеси. Она тоже была на месте происшествия. Из-за полученных травм в настоящее время Тимофей на лечении. Об инциденте рассказал его адвокат.

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"Олеся Валерьевна одного ребенка – девочку, которую похитили – взяла к себе на руки, а других детей – их физически пытались затянуть (в авто – 24), но люди не дали этого сделать", – отметил адвокат Тимофея Шумейко Ярослав Лантух.

На место происшествия сразу вызвали полицию. Открыто уголовное производство. Но помешать так называемому похищению правоохранители не смогли. Говорят, остаться с мамой пожелала сама девочка.

У мамы прав на отцовство никто не отбирал, поэтому девочка пошла с мамой, а ребята пошли с папой. Это семейный конфликт, мы не в праве вмешиваться в него,

– прокомментировал пресс-секретарь Управления Нацполиции Киевской области Николай Жукович.

Определить место жительства детей должны в суде, дело рассматривается уже более года. Поэтому семья оказалась в поле зрения профильной службы Ирпеня.

"Мать детей обращалась к нам в службу из-за того, что отец препятствует общаться с детьми. Ну неправильно было, что мать так похитила ребенка. Это нарушило, может, права ребенка, поскольку таким образом она была похищена", – сказала заместитель начальника Службы по делам детей города Ирпень Людмила Лучко.

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Бывшая жена, проживающая в Испании, говорит Тимофей Шумейко, на судебные заседания не является. Пытается решить проблему по-своему.

Есть постановление суда Луганской области, она (бывшая жена – 24) якобы там проживает, а я живу в Луганске на неподконтрольной территории, хотя я всегда живу здесь (в Буче – 24),

– заверил отец девочки.

Ребенка могли вывезти за границу через оккупированную территорию, предполагают Тимофей Шумейко и его адвокат. И небезосновательно.

Угрожали, что у них есть связи, возможности вывезти детей незаконным способом именно через территорию так называемой "ДНР", таким образом через Россию тогда им будет легче доставить его (ребенка – 24) в Испанию,

– сообщил адвокат.

В Нацполиции Киевской области уверяют, чтобы детей похищали и увозили через "ДНР" – еще не слышали.

Сейчас отец и его защитник выясняют, пересекала ли 8-летняя Вера государственную границу Украины. Больше всего Тимофей Шумейко боится, что силой отберут еще и сыновей и больше их не увидит.