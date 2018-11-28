В киевском "Арсенале" 2 месяца не платят зарплату, в клубе не опровергли эту информацию
Киевский клуб "Арсенал", занимающий последнее место в чемпионате Украины, столкнулся с финансовыми проблемами.
По информации издания Tribuna.com в "Арсенале" существует двухмесячная задолженность по зарплате.
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24 Канал связался с представителями клуба. "Канониры" не опровергли эту информацию, заявив, что пока не комментируют ситуацию.
Напомним, что после 16 туров команда занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ. В активе киевлян только 7 очков.
Источник: 24 Канал
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