В киевском "Ашане" вспыхнул пожар: фото, видео
В киевском супермаркете "Ашан", что в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza, произошел пожар. Всех посетителей эвакуировали, пострадавших нет.
Пожар в "Ашане" вспыхнул около 16:45, сообщает dtp.kiev.
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По предварительным данным, загорелась печь в отделе хлебо-булочных изделий. Работники супермаркета начали тушить пожар с помощью огнетушителей.
В зале началось сильное задымление, поэтому всех посетителей супермаркета эвакуировали.
Около 19 часов "Ашан" возобновил свою работу и людям разрешили заходить в супермаркет.
Пожар в "Ашане" в Киеве: видео
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