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      В киевском "Ашане" вспыхнул пожар: фото, видео

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      В Киеве в "Ашане" произошел пожар
      В Киеве в "Ашане" произошел пожар / Фото из Facebook

      В киевском супермаркете "Ашан", что в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza, произошел пожар. Всех посетителей эвакуировали, пострадавших нет.

      Пожар в "Ашане" вспыхнул около 16:45, сообщает dtp.kiev.

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      По предварительным данным, загорелась печь в отделе хлебо-булочных изделий. Работники супермаркета начали тушить пожар с помощью огнетушителей.

      В зале началось сильное задымление, поэтому всех посетителей супермаркета эвакуировали.

      Около 19 часов "Ашан" возобновил свою работу и людям разрешили заходить в супермаркет.

      Пожар в "Ашане" в Киеве: видео​

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар
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