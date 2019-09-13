В киевском "Ашане" вспыхнул пожар: фото, видео

В киевском супермаркете "Ашан", что в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza, произошел пожар. Всех посетителей эвакуировали, пострадавших нет.

Пожар в "Ашане" вспыхнул около 16:45, сообщает dtp.kiev. Читайте также: В Днепре после матча сборной Украины вспыхнул ТЦ "Мириада": фото, видео По предварительным данным, загорелась печь в отделе хлебо-булочных изделий. Работники супермаркета начали тушить пожар с помощью огнетушителей. В зале началось сильное задымление, поэтому всех посетителей супермаркета эвакуировали. Около 19 часов "Ашан" возобновил свою работу и людям разрешили заходить в супермаркет. Пожар в "Ашане" в Киеве: видео​