В киевском Гидропарке произошла стычка: участнику конфликта выстрелили в лицо

Потасовка случилась в ночь с субботы на воскресенье, 26 января. В ней участвовали трое иностранцев – мужчины кавказской внешности. Словесная перепалка переросла в толкотню, а затем и в стрельбу.

По словам очевидцев, ссора между двумя компаниями возникла около 2 часов ночи. Она завершилась тем, что один из мужчин вытащил травматический пистолет и выстрелил своему оппоненту в лицо. Об этом пишет "Информатор".

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Пуля попала мужчине в лицо. Прибывшие на место медики диагностировали у него ранение челюстно-лицевой области. Его госпитализировали.

По предварительной информации, стычка возникла возле заведения "Гидрозона".

На место сразу приехали правоохранители и медики. Однако до их приезда компания из троих иностранцев (среди которых был и стрелок) скрылась с места происшествия на автомобиле Lanos салатового цвета.

Полиция ввела в городе план "Перехват" по поиску авто и задержанию подозреваемых. Вскоре по ориентировке машину остановили на проспекте Маяковского. Правда, в салоне был только водитель. Подробности устанавливают правоохранители.