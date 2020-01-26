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      В киевском Гидропарке произошла стычка: участнику конфликта выстрелили в лицо

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      Стычка возникла возле заведения "Гидрозона" / Иллюстративное фото

      Потасовка случилась в ночь с субботы на воскресенье, 26 января. В ней участвовали трое иностранцев – мужчины кавказской внешности. Словесная перепалка переросла в толкотню, а затем и в стрельбу.

      По словам очевидцев, ссора между двумя компаниями возникла около 2 часов ночи. Она завершилась тем, что один из мужчин вытащил травматический пистолет и выстрелил своему оппоненту в лицо. Об этом пишет "Информатор".

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      Пуля попала мужчине в лицо. Прибывшие на место медики диагностировали у него ранение челюстно-лицевой области. Его госпитализировали.

      По предварительной информации, стычка возникла возле заведения "Гидрозона".

      На место сразу приехали правоохранители и медики. Однако до их приезда компания из троих иностранцев (среди которых был и стрелок) скрылась с места происшествия на автомобиле Lanos салатового цвета.

      Полиция ввела в городе план "Перехват" по поиску авто и задержанию подозреваемых. Вскоре по ориентировке машину остановили на проспекте Маяковского. Правда, в салоне был только водитель. Подробности устанавливают правоохранители.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Криминальные новости Полиция Стрельба Новости Киева
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