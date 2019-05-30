В рамках подготовки к переходу на исключительно электронные способы оплаты все автоматы, предназначенные для продажи жетонов, в метрополитене Киева демонтируют.

Сейчас жетоны можно приобрести в кассе, или же оплатить проезд с помощью электронного носителя. Уже через 155 дней столичное метро будет принимать для расчета только электронные средства.

Читайте также: В "мостом Кличко" хотели построить гостиницу с развлекательным комплексом: что известно

До #безжетонов осталось 155 дней и наша техника отправляется на более чем заслуженный отдых. Спасибо, что уже пользуетесь современными средствами оплаты, экономя свое время и деньги,

– говорится в сообщении Киевского метрополитена в Facebook.

Для разовой поездки в метро сейчас можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете или приобрести карточку на одну поездку. При пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 гривны, а после использования поездок карту можно вернуть в кассу и получить залоговую стоимость.

Также в Киеве внедряется система единого билета. Турникеты с соответствующими обозначениями уже работают на всех станциях. Купить новое средство оплаты можно на центральных станциях метро.

Стоит отметить, что льготные категории граждан могут пользоваться для проезда карточкой киевлянина или пройти ручной контроль с оригиналом документа, удостоверяющего право бесплатного проезда.

Последний день пользования жетонами в подземке 31 октября.