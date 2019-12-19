В киевском метро искали взрывчатку
После обеда 19 декабря станцию "Площадь Льва Толстого" закрыли на вход и выход. Из-за анонимного сообщения здесь искали взрывчатку.
О закрытии станции сообщили на странице Киевского метрополитена в фейсбуке.
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Специалисты проверили информацию о заминировании. Взрывчатки не нашли. Метро работает в обычном режиме.
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