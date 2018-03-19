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В киевском метро можно позаниматься на тренажерах: известна стоимость абономента

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В киевском метро работает спортзал
В киевском метро работает спортзал / Фото из открытых источников

В киевском метрополитене работает спортзал. Заниматься на тренажерах могут как работники подземки, так и все желающие.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь киевского метрополитена Наталка Макогон.

"Есть в метро такие штуки, что не тоннели, но очень круто. Это, например, спортзал. У нас в метроспортзале без пафоса и кислородных коктейлей конечно, но все тренажеры, что надо, есть и даже такие, которые не во всех спортцентрах ставят, – тоже есть", – говорится в сообщении Макогон.

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Так, абонемент для работников метро в этом спортзале стоит всего 30 гривен в месяц, а для остальных желающих – 180 гривен.

"Душ, ринг, качалка, груши, скакалки, настольный теннис... И стоимость – это просто песня: если работаешь в метро – 30 гривен в месяц или 5 гривен – одно занятие! Если просто хочешь качать бицуху с машинистами и монтерами – готовь 180 гривен на месячный абонемент", – добавила пресс-секретарь метрополитена.

Теги: Новости Украины Новости спорта метро Новости Киева
Источник: 24 Канал
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