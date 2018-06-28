В киевском метро погиб человек: подробности

На станции метрополитена "Левобережная" в Киеве под поезд попал человек, он погиб.

Об этом информируют в пресс-службе столичного метро.

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Станция "Левобережная". Человек попал под поезд. Летально,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас движение по ветке возобновили в обычном режиме.

В Facebook-сообществе "Киев оперативный" пишут, что под поезд попал пассажир метро, а также, что медики пытались его спасти, однако им это не удалось.

Пока неизвестно, при каких обстоятельствах человек попал под поезд.