В киевском метро погиб человек: подробности
На станции метрополитена "Левобережная" в Киеве под поезд попал человек, он погиб.
Об этом информируют в пресс-службе столичного метро.
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Станция "Левобережная". Человек попал под поезд. Летально,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас движение по ветке возобновили в обычном режиме.
В Facebook-сообществе "Киев оперативный" пишут, что под поезд попал пассажир метро, а также, что медики пытались его спасти, однако им это не удалось.
Пока неизвестно, при каких обстоятельствах человек попал под поезд.
Источник: 24 Канал
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