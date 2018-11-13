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      В киевском метро появились банковские терминалы: оплатить проезд можно карточкой

      37 Читати новину українською
      В киевском метро появились банковские терминалы
      В киевском метро появились банковские терминалы / Иллюстративное фото

      Киевский метрополитен запустил в работу банковские терминалы в кассах станций. Теперь можно приобрести и пополнить карту метро или проездной билет без наличных.

      Об этом свидетельствует информация на Facebook-странице столичной подземки.

      С 13 по 24 ноября еще продлится техническая настройка, после чего проект перейдет в режим полноценной работы.

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      В то же время через терминалы невозможно будет заплатить за покупку жетонов, поскольку они выводятся из обращения.

      Также дорабатывается функция записи MetroPass. Сейчас она доступна на станции метро "Кловская".

      "Расширение возможностей удобной оплаты проезда вместе с надежными партнерами – важное направление развития качества услуги для нашего пассажира. Напомню, что киевский метрополитен стал 5-м в мире, где можно рассчитаться банковской картой непосредственно на турникете. За время проекта уже обработано 40 миллионов платежей", – рассказал руководитель столичной подземки Виктор Брагинский.

       

      Теги: Новости Украины Транспорт Банки метро Новости Киева
      Источник: 24 канал
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