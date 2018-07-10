В киевском метро полицейский жестоко избил мужчину: видео

В метрополитене Киева на станции "Контрактова площа" очевидцы сняли видео, на котором видно, как полицейский бьет дубинкой мужчину. Тот лежит на земле и даже не может противостоять ударам правоохранителя.

Видео размещено на Facebook-странице сообщества "Kiev Live".

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"Киевский метрополитен" вы действительно считаете, что это допустимо? Позор вам!

– говорится в заметке.

На ролике видно, как человек в форме бьет дубинкой мужчину, который лежит на земле. Рядом стоят две работницы метрополитена, одна из которых держит лежащего мужчину. Через некоторое время случайная прохожая подходит к правоохранителя и кричит в него: "Что ты делаешь?!". После непонятного ответа женщина говорит полицейскому: "Я не знаю, где Ваши погоны".

Позже страж порядка пытается поднять мужчину, тот сопротивляется. В результате, как видно из видеокадров, как полицейский и сотрудница метро тащат мужчину по полу в неизвестном направлении.

Что натворил избитый мужчина – неизвестно. Среди предположений: он переступил желтую линию в метро или же пытался кого-то ограбить.

В полиции заявили, что знают об инциденте, однако пока не готовы его комментировать.

Видео жестокого избиения человека в метро Киева (18+):