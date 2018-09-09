19:44
9 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
25°C 14°C
  • понедельник
    19°C 13°C
  • вторник
    21°C 15°C
  • среда
    20°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

В киевском метро произошел сбой в движении из-за пассажира на рельсах

60 Читати новину українською
В киевском метро произошел сбой в движении из-за пассажира на рельсах
/ Фото из открытых источников

В Киеве на "синей ветке" метро произошел сбой в движении из-за присутствия одного пассажира на пути.

Об этом сообщает УНН.

Читайте также: Новое табло в метрополитене обойдется украинцам от 11 до 140 миллионов гривен

О том, что причиной сбоя стал пассажир, журналистам рассказали в пресс-службе Киевского метрополитена.

Сбой в графике произошел из-за пассажира на рельсах на станции "Контрактовая площадь",
– сообщили в пресс-службе.

По информации столичной подземки, в настоящее время движение поездов по "синей линии" восстановлено в обычном режиме.

Напомним, в киевских вагонах метро появились мониторы и камеры видеонаблюдения. Уже 27 вагонов столичного метро оборудовали современной техникой, правда, пока лишь на "красной ветке".

Теги: Новости Киева метро Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Сколько будут получать военнослужащие после повышения зарплат
 8 сентября , 17:20
Почему Миша Панчишин отказался от сольной карьеры из-за группы PTASHKIN: интервью с музыкантами
 16 апреля , 16:10
Игрок европейской сборной может не перейти в Динамо из-за российских клубов
 2 августа 2017 , 19:25
Топ-новости: Бавария победила ПСЖ, Атлетико вылетел из Лиги чемпионов
 6 декабря 2017 , 07:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук