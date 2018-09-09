В киевском метро произошел сбой в движении из-за пассажира на рельсах

В Киеве на "синей ветке" метро произошел сбой в движении из-за присутствия одного пассажира на пути.

Об этом сообщает УНН.

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О том, что причиной сбоя стал пассажир, журналистам рассказали в пресс-службе Киевского метрополитена.

Сбой в графике произошел из-за пассажира на рельсах на станции "Контрактовая площадь",

– сообщили в пресс-службе.

По информации столичной подземки, в настоящее время движение поездов по "синей линии" восстановлено в обычном режиме.

Напомним, в киевских вагонах метро появились мониторы и камеры видеонаблюдения. Уже 27 вагонов столичного метро оборудовали современной техникой, правда, пока лишь на "красной ветке".