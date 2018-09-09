В киевском метро произошел сбой в движении из-за пассажира на рельсах
В Киеве на "синей ветке" метро произошел сбой в движении из-за присутствия одного пассажира на пути.
Об этом сообщает УНН.
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О том, что причиной сбоя стал пассажир, журналистам рассказали в пресс-службе Киевского метрополитена.
Сбой в графике произошел из-за пассажира на рельсах на станции "Контрактовая площадь",
– сообщили в пресс-службе.
По информации столичной подземки, в настоящее время движение поездов по "синей линии" восстановлено в обычном режиме.
Напомним, в киевских вагонах метро появились мониторы и камеры видеонаблюдения. Уже 27 вагонов столичного метро оборудовали современной техникой, правда, пока лишь на "красной ветке".
Источник: 24 Канал
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