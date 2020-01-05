В киевском метро сняли на видео "человека-паука"

В киевском метро зафиксировали на видео, как неизвестный парень вместо того, чтобы подниматься по лестнице или эскалатору, полз по балюстраде, как человек-паук.

Шокированные пассажиры метрополитена наблюдали за парнем, который ползком направлялся к выходу. Этот забавный процесс сняли на видео и опубликовали в фейсбуке. Смотрите также видео: Нетрезвая журналистка вела репортаж с "Забега трезвости": видео "Наверное, хорошо отпраздновал Новый год", – пишут пользователи. Смотрите видео с "человеком-пауком" в киевском метро: