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      В киевском метро сняли на видео "человека-паука"

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      В киевском метро заметили "человека-паука" (иллюстрация) / metronews.ru

      В киевском метро зафиксировали на видео, как неизвестный парень вместо того, чтобы подниматься по лестнице или эскалатору, полз по балюстраде, как человек-паук.

      Шокированные пассажиры метрополитена наблюдали за парнем, который ползком направлялся к выходу. Этот забавный процесс сняли на видео и опубликовали в фейсбуке.

      Смотрите также видео: Нетрезвая журналистка вела репортаж с "Забега трезвости": видео

      "Наверное, хорошо отпраздновал Новый год", – пишут пользователи.

      Смотрите видео с "человеком-пауком" в киевском метро:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Киева Новости Украины Курьезные новости Метро
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