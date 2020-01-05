В киевском метро сняли на видео "человека-паука"
В киевском метро зафиксировали на видео, как неизвестный парень вместо того, чтобы подниматься по лестнице или эскалатору, полз по балюстраде, как человек-паук.
Шокированные пассажиры метрополитена наблюдали за парнем, который ползком направлялся к выходу. Этот забавный процесс сняли на видео и опубликовали в фейсбуке.
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"Наверное, хорошо отпраздновал Новый год", – пишут пользователи.
Смотрите видео с "человеком-пауком" в киевском метро:
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