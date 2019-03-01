В киевском метро вдвое увеличатся тарифы на рекламу

Киевская городская государственная администрация повысила стоимость за размещение рекламы в метро и другом общественном транспорте. С 1 июля фирмы, которые зарабатывают миллионы на перепродаже рекламных площадей в метро, будут платить за в два раза более высоким тарифам.

Об этом говорится в распоряжении КГГА, передало издание Bihus.info.

Читайте также: Тимошенко подтвердила факт миллионных вкладов для "Батькивщины" от фейковых доноров

В 2018 году юристы проекта "Жми" жаловались в Департамент экономики и инвестиций КГГА из-за низких тарифов на размещение рекламы в метро. Последний раз эти тарифы менялись в 2012 году, поэтому начали существенно отличаются от рыночных расценок.

Юристы в ответ получили обещание пересмотра цен. Подорожание в два раза арендной платы за рекламные площади в метро приравняет цены к рыночным и фирмы-посредники не останутся без доходов. Однако такое изменение позволит увеличить поступления в бюджет.

Например, за один квадратный метр лайтбокса на эскалаторе арендатору придется заплатить не 75 гривен в месяц, а 153 гривны. За внутреннее брендирование вагона – не 2500, а 5100 гривен.

Большинство самых рекламных площадей монополизировали компании, чьи владельцы тесно связаны с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко". В частности, больше двух тысяч квадратных метров стеклянных поверхностей вагонов арендовала компания "Центр медиагруппы". Ее владельцы – Иван Березенко и Павел Матвиенко – отец и двоюродный дядя нардепа от БПП Сергея Березенко, который ранее был депутатом Киевсовета от "Блока Леонида Черновецкого".

Ранее журналисты "Слідства.Інфо" выяснили, что, арендуя рекламные площади по старым тарифам, фирмы-посредники оставляли себе более 80% прибыли: видео