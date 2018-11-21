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      В киевском метро запустили необычный поезд

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      В киевском метро запустили "Поезд украинской идентичности"
      В киевском метро запустили "Поезд украинской идентичности" / informator.news

      Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора" совместно с "Киевским метрополитеном" презентовали в столице научно-просветительский проект "Поезд украинской идентичности".

      Об этом сообщает Укринформ.

      Читайте также: Из коры и отходов: уникальное свидетельство геноцида украинцев – хлеб, который пережил Голодомор

      В вагоне размещена серия информационных постеров, которые рассказывают пассажирам об уникальных фактах из истории Украины в начале ХХ века. Известно, что такие постеры размещены в одном из поездов "синей" ветки киевского метрополитена.

      голодомор потяг метро київ
      "Поезд украинской идентичности" / Источник: Укринформ

      потяг метро голодомор київ

      Постеры в новом вагоне / Источник: Укринформ

      Более того, из фото люди узнают, что одно из крупнейших преступлений в истории человечества – Голодомор-геноцид – вызванный именно из-за нежелания советской власти отпустить Украину из состава СССР.

      Украинцы плохо осведомлены о Голодоморе, для многих этот геноцид до сих пор является историей о голоде, который "возник из-за перегибов на местах в связи с индустриализацией",
      – отмечает генеральный директор музея "Мемориал жертв Голодомора" Олеся Стесюк.

      київ метро голодомор вагон
      Постеры размещены в одном из поездов "синей" ветки киевского метрополитена / Источник: Укринформ

      Директор считает, что такие новые форматы подачи информации могут охватить максимальную аудиторию. В метро сообщили, что поезд будет курсировать по синей ветке до 10 декабря.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Голодомор метро
      Источник: 24 Канал
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