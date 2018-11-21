В киевском метро запустили необычный поезд

Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора" совместно с "Киевским метрополитеном" презентовали в столице научно-просветительский проект "Поезд украинской идентичности".

Об этом сообщает Укринформ.

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В вагоне размещена серия информационных постеров, которые рассказывают пассажирам об уникальных фактах из истории Украины в начале ХХ века. Известно, что такие постеры размещены в одном из поездов "синей" ветки киевского метрополитена.



"Поезд украинской идентичности" / Источник: Укринформ

Постеры в новом вагоне / Источник: Укринформ

Более того, из фото люди узнают, что одно из крупнейших преступлений в истории человечества – Голодомор-геноцид – вызванный именно из-за нежелания советской власти отпустить Украину из состава СССР.

Украинцы плохо осведомлены о Голодоморе, для многих этот геноцид до сих пор является историей о голоде, который "возник из-за перегибов на местах в связи с индустриализацией",

– отмечает генеральный директор музея "Мемориал жертв Голодомора" Олеся Стесюк.



Постеры размещены в одном из поездов "синей" ветки киевского метрополитена / Источник: Укринформ

Директор считает, что такие новые форматы подачи информации могут охватить максимальную аудиторию. В метро сообщили, что поезд будет курсировать по синей ветке до 10 декабря.