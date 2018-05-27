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В киевском музее нашли артефакт 200-летней давности: находка раскрыла важную тайну

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Музейщики Киева случайно нашли древнюю записку на экспонате
Музейщики Киева случайно нашли древнюю записку на экспонате / Фото из открытых источников

Сотрудники Национального научно-природоведческого музея в Киеве во время реставрационных работ случайно нашли в одном из экспонатов старинную записку.

Об этом сообщили на странице музея в Facebook.

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Во время осторожных манипуляций с красноклювым пеликаном из него выпала этикетка, возраст которой лишь немного не дотягивает до 200 лет. Именно этот артефакт из прошлого открыл тайну происхождения экспоната, ведь старая книга поступлений отдела зоологии скрывала эту информацию,
– говорится в сообщении.

Работники музея рассказывают, что во время расшифровки почерка удалось выяснить имя коллекционера. Им оказался Илья Гаврилович Вознесенский, который получил красноклювого пеликана 15 октября 1840 года.

"Произошло это у берегов Калифорнии в гавани Бодега, которая носит имя испанского капитана. Исследователь Российско-Американской компании Кусков заложил на берегу порт Румянцев для заготовки меха, а за 24 километра – поселение форт Росс, которое стало самым южным русским поселением на континенте. Год получения образца красноклювого пеликана был предпоследним в жизни колонии, ведь уже в следующем году она была продана крупному землевладельцу Джону Саттеру", – объясняют музейщики.

Отмечается, что именно место сбора экспоната, гавань Бодега, вдохновило Альфреда Хичкока на создание жуткого триллера "Птицы".

 

Теги: Новости Украины Новости Киева Новости культуры
Источник: 24 Канал
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