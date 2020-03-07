В киевском парке нашли человеческие кости: фото

В Мариинском парке возле Верховной Рады в Киеве нашли человеческие останки. Могилу обнаружили коммунальщики во время уборки.

Во время осмотра подтвердилось, что в земле действительно лежал череп и другие кости, которые принадлежали человеку. Об этом сообщает Информатор.

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Выяснилось, что сотрудники "Киевзеленстроя" выкорчевывали пенек возле памятника участникам январского восстания. Тогда они увидели в земле кости.



Среди останков был череп / Информатор

Коммунальщики нашли человеческие кости / Информатор

Пока неизвестно, сколько времени останки пролежали в земле. Полицейские выясняют детали.