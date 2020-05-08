В Киевском СИЗО заработали платные камеры: фото и цены

С 8 мая заработали платные камеры с улучшенными условиями в Киевском следственном изоляторе. Вскоре нововведение должно коснуться и других украинских СИЗО.

Так, в Киевском СИЗО заработали 4 платные камеры: одна – двухместная, одна трехместная и две четырехместные. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Это интересно Как будут реформировать тюрьмы в Украине: детали от главы Минюста Малюськи

Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата. Для удобства на следующей неделе обеспечим возможность оплаты онлайн. Полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями,

– отметил глава Минюста.

Цены за размещение в платных камерах Киевского СИЗО:

За сутки – 2 000 гривен;

За неделю – 8 000 гривен;

За месяц – 12 000 гривен.

По словам Малюськи, инициатива введения платных камер имеет две ключевые цели: убрать коррупцию и найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов, потому что бюджетных средств не хватает, а требовать дополнительные средства от налогоплательщиков в Минюсте не хотят.



Информация о платных камерах в Киевском СИЗО / изображение из соцсетей Дениса Малюськи

"Это точно не vip-камеры, ничего чрезвычайного мы не предлагаем и не обеспечиваем. Мы предоставляем возможность пользоваться большей, чем обычно площадью камер, а также базовым оборудованием вроде холодильника, телевизора или столовых принадлежностей", – добавил министр.



Вид одной из платных камер / Фото из соцсетей Дениса Малюськи

Малюська уточнил: платные камеры будут работать только в СИЗО и объяснил почему. По его словам, там содержатся люди, в отношении которых нет приговора суда и которые считаются невиновными в совершении преступления.

Если лицо с точки зрения закона невиновно – мы не должны ограничивать его в возможности оплатить лучшие условия проживания. Что касается преступников (в отношении которых приговоры вступили в законную силу) то им никакие улучшенные условия за деньги создаваться не будут,

– пояснил Денис Малюська.



Как заказать место в платной камере СИЗО / Изображения из соцсетей Дениса Малюськи