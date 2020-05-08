13:35
8 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

      В Киевском СИЗО заработали платные камеры: фото и цены

      - Читати новину українською
      Платные камеры в Киевском СИЗО: фото и цены
      Так выглядит платная камера в Киевском СИЗО / Фото из соцсетей Дениса Малюськи

      С 8 мая заработали платные камеры с улучшенными условиями в Киевском следственном изоляторе. Вскоре нововведение должно коснуться и других украинских СИЗО.

      Так, в Киевском СИЗО заработали 4 платные камеры: одна – двухместная, одна трехместная и две четырехместные. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил министр юстиции Денис Малюська.

      Это интересно Как будут реформировать тюрьмы в Украине: детали от главы Минюста Малюськи

      Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата. Для удобства на следующей неделе обеспечим возможность оплаты онлайн. Полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями,
      – отметил глава Минюста.

      Цены за размещение в платных камерах Киевского СИЗО:

      • За сутки – 2 000 гривен;
      • За неделю – 8 000 гривен;
      • За месяц – 12 000 гривен.

      По словам Малюськи, инициатива введения платных камер имеет две ключевые цели: убрать коррупцию и найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов, потому что бюджетных средств не хватает, а требовать дополнительные средства от налогоплательщиков в Минюсте не хотят.

      платні камери
      Информация о платных камерах в Киевском СИЗО / изображение из соцсетей Дениса Малюськи

      "Это точно не vip-камеры, ничего чрезвычайного мы не предлагаем и не обеспечиваем. Мы предоставляем возможность пользоваться большей, чем обычно площадью камер, а также базовым оборудованием вроде холодильника, телевизора или столовых принадлежностей", – добавил министр.

      платні камери
      Вид одной из платных камер / Фото из соцсетей Дениса Малюськи

      Малюська уточнил: платные камеры будут работать только в СИЗО и объяснил почему. По его словам, там содержатся люди, в отношении которых нет приговора суда и которые считаются невиновными в совершении преступления.

      Если лицо с точки зрения закона невиновно – мы не должны ограничивать его в возможности оплатить лучшие условия проживания. Что касается преступников (в отношении которых приговоры вступили в законную силу) то им никакие улучшенные условия за деньги создаваться не будут,
      – пояснил Денис Малюська.

      як замовити платну камеру
      Как заказать место в платной камере СИЗО / Изображения из соцсетей Дениса Малюськи

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство юстиции Реформы Новости Киева СІЗО Денис Малюська
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      МВФ держит украинскую власть на коротком поводке
      сегодня , 12:00 МВФ держит украинскую власть на коротком поводке
      Сергій Фурса
      5 фильмов о Второй мировой войне, которые перенесут в трагическое прошлое
      сегодня , 11:30 5 фильмов о Второй мировой войне, которые перенесут в трагическое прошлое
      Єлизавета Герасимюк
      Фондовые рынки в условиях "коронакризиса": как меняются настроения инвесторов
      сегодня , 13:00 Фондовые рынки в условиях "коронакризиса": как меняются настроения инвесторов