В киевском супермаркете охранники зверски набросились на людей и жестоко избили: видео
В субботу, 22 декабря, в киевском супермаркете "Фора", который расположен в студенческом городке КПИ, охранники избили двух покупателей, которые якобы отказались платить за товар.
Видео инцидента распространил "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
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"Два молодых человека не хотели оплачивать товар, после чего работники магазина вызвали охрану. По приезду работники этого агентства вели себя крайне агрессивно, а потом просто налетели на ребят и начали бить. Закончилось тем, что охранники вывели этих людей на улицу и там продолжали бить", – говорится в сообщении.
Осторожно! Видео содержит сцены насилия!
В комментарии 24 каналу спикер полиции города Киева Оксана Блищик отметила, что от одного потерпевшего поступило заявление об избиении в отделение полиции. Является ли он студентом – она не сообщила.
Сейчас идет правовая квалификация инцидента.
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