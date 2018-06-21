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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киевсовете произошла драка между полицией и активистами: красноречивое видео

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В Киевсовете произошла драка
В Киевсовете произошла драка / Скриншот из видео

В кулуарах здания Киевского городского совета в четверг, 21 июня, произошли столкновения между правоохранителями и активистами, которые выступают против застройки площадки на Почтовой площади, где были найдены уникальные артефакты времен Киевской Руси.

Об этом сообщают "Украинские новости".

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"С 09:30 под Киевсовет начали прибывать активисты, которые требуют расторгнуть договор с застройщиками инвесторов и создать музей на месте найденных артефактов. Около 150 человек находятся под зданием Киевсовета, некоторые их них попытались проникнуть в кулуары на четвертом этаже здания, где произошла стычка между ними и представителями полиции. Во время драки активисты выломали дверь в кулуары и прорвались в сессионный зал", – сообщает издание.

Отмечается, что столкновения стали причиной задержки начала заседания, на котором депутаты намерены рассматривать вопрос музеефикации найденных в ходе раскопок на Почтовой площади исторических артефактов.

Кроме того, из-за усиленной охраны Киевсовета полицейскими в помещение не смогли попасть некоторые помощники депутатов.

Видео драки в кулуарах Киевсовета:

 

Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева столкновения
Источник: 24 Канал
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