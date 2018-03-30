В Киевстаре объяснили, почему еще не запустили 4G

Крупнейший украинский оператор мобильной связи, компания Киевстар, сделала заявление о запуске 4G в Украине. В компании объяснили, почему не запустили новое поколение связи вместе с Vodafone и lifecell.

Об этом пишет НВ Бизнес, ссылаясь на комментарий пресс-службы мобильного оператора.

Как пояснили в компании, запуск 4G не состоялся в связи с подготовкой необходимой документации.

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"Киевстар, как законопослушная компания, ждет получения всей необходимой разрешительной документации, а также проводит дополнительные настройки сети, в связи с новыми требованиями контролирующих госорганов для запуска высококачественного 4G", – сказали в пресс-службе.

Там добавили, что планируют запустить 4G до 10 апреля.

"Быстро – не всегда значит качественно", – добавили в Киевстаре.

Напомним, 30 марта два украинских оператора Vodafone и lifecell заявили о запуске сети 4G в Украине.