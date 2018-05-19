В "Киевводфонде" объяснили, почему нельзя купаться в столичных фонтанах

В "Киевводфонде" призывают всех жителей и гостей столицы соблюдать элементарные правила техники безопасности и не купаться в фонтанах столицы.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

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Первоочередная цель фонтанов столицы – украсить город, быть визитной карточкой, изюминкой Киева. Призываем бережно относиться и оберегать эту невероятную красоту!

– говорится в сообщении.

Кроме этого, в "Киевводфонд" обнародовали правила техники безопасности:

1. Конечно, все изолировано и защищено, однако не стоит забывать о высоком электрическомнапряжение.

2. Строго запрещено находиться в чаше фонтана во время свето-музыкального шоу, потому что когда центральные струи воды поднимаются до 40 метров, начальная скорость воды в них достигает 120 километров в час, а реактивные усилия – примерно 200 килограммов.

3. Чаши фонтанов сделаны из гранита, на котором очень лекго поскользнуться.

4. Ни в коем случае нельзя пить воду из фонтанов. Вода попадает в фонтанов через системы централизованного водоснабжения и постоянно циркулирует, на нее могут влиять погодные условия, повышенная температура воздуха, поэтому во избежание цветения, используют специальный химический раствор – альгицид.

5. Находясь в чаше фонтана, Вы можете повредить внешнее устройство фонтана.

Напомним, с 1 мая в Киеве официально открылся сезон работы фонтанов после зимнего периода. Музыкальный репертуар столичных фонтанов значительно расширился. Теперь там звучат песни Джамалы, "Бумбокса", "Океана Эльзы" и других исполнителей.