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      В кинотеатре "Киев" заявили о силовом захвате: городские власти говорят, что это инвентаризация

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      В кинотеатре "Киев" заявили о силовом захвате здания
      В кинотеатре "Киев" заявили о силовом захвате здания / Facebook-страница кинотеатра "Киев"

      В столичном культурном центре "Кинотеатр "Киев" заявили, что 7 июня там происходит силовой захват здания и выбивают двери.

      Однако в Киевсовете сообщили, что в кинотеатре "Киев" начали инвентаризацию и обследование здания, чтобы избежать незаконных уничтожений или повреждений имущества территориальной общины столицы.

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Кино Новости культуры Новости Киева Киеврада
      Источник: 24 канал
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