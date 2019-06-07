В кинотеатре "Киев" заявили о силовом захвате: городские власти говорят, что это инвентаризация
В столичном культурном центре "Кинотеатр "Киев" заявили, что 7 июня там происходит силовой захват здания и выбивают двери.
Однако в Киевсовете сообщили, что в кинотеатре "Киев" начали инвентаризацию и обследование здания, чтобы избежать незаконных уничтожений или повреждений имущества территориальной общины столицы.
Новость дополняется...
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии