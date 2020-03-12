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      В кинотеатре Киева нашли окровавленное тело директора

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      Вечером 11 марта на Троещине в одном из складских помещений нашли мертвого директора кинотеатра. Его тело было в многочисленных ушибах и крови.

      Мертвым своего директора обнаружили работники кинотеатра. Об этом сообщает Информатор Киев.

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      Как сообщает корреспондент издания, на теле были видны ссадины и кровь. Однако рассматривается и версия несчастного случая, поскольку в помещении есть крутая лестница, на которой умерший мог упасть.

      На месте находится много полиции. Официальной информации относительно инцидента пока нет.

      В Киеве нашли мертвым директора кинотеатра – смотрите видео

      Где расположен кинотеатр "Флоренция"

       

      Как мастурбация влияет на сексуальное здоровье женщины
      11 марта
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Киева Криминальные новости Криминал
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