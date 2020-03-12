В кинотеатре Киева нашли окровавленное тело директора
Вечером 11 марта на Троещине в одном из складских помещений нашли мертвого директора кинотеатра. Его тело было в многочисленных ушибах и крови.
Мертвым своего директора обнаружили работники кинотеатра. Об этом сообщает Информатор Киев.
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Как сообщает корреспондент издания, на теле были видны ссадины и кровь. Однако рассматривается и версия несчастного случая, поскольку в помещении есть крутая лестница, на которой умерший мог упасть.
На месте находится много полиции. Официальной информации относительно инцидента пока нет.
В Киеве нашли мертвым директора кинотеатра – смотрите видео
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