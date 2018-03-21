В Китае археологи нашли предположительно ликер, которому 2 тысячи лет
В Китае обнаружили кувшин с жидкостью внутри, которой 2 тысячи лет. Скорее всего, это был ликер или вино.
Об этом пишет China.org.cn.
Читайте также: На побережье США нашли загадочное морское существо, похожее на Лохнесское чудовище: фото
Древний сосуд нашли в захоронении эпохи династии Цинь, которая правила Китаем с 226 по 207 годы до нашей эры. Археологи убеждены, что содержание кувшина могло быть ликером или вином.
Бронзовый кувшин был запечатан. Именно благодаря герметичности сосуда в нем сохранилось около 300 миллилитров молочно-белой жидкости.
Вероятно ликер, которому 2 тысячи лет
Предварительный анализ выявил соли глутаминовой кислоты, поэтому ученые решили, что это был ликер или вино, которое получали с помощью ферментации.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии