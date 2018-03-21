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В Китае археологи нашли предположительно ликер, которому 2 тысячи лет

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Найденный кувшин
Найденный кувшин / china.org.cn

В Китае обнаружили кувшин с жидкостью внутри, которой 2 тысячи лет. Скорее всего, это был ликер или вино.

Об этом пишет China.org.cn.

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Древний сосуд нашли в захоронении эпохи династии Цинь, которая правила Китаем с 226 по 207 годы до нашей эры. Археологи убеждены, что содержание кувшина могло быть ликером или вином.

Бронзовый кувшин был запечатан. Именно благодаря герметичности сосуда в нем сохранилось около 300 миллилитров молочно-белой жидкости.

Вероятно ликер, которому 2 тысячи лет

Предварительный анализ выявил соли глутаминовой кислоты, поэтому ученые решили, что это был ликер или вино, которое получали с помощью ферментации.

Теги: Китай LifeStyle наука Алкоголь Путешествия
Источник: 24 Канал
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