В Китае автобус упал в реку из-за драки в салоне: погибло много людей

В китайском районе Ваньчжоу на юго-западе страны автобус с 15 людьми упал в реку Янцзы. В результате ДТП погибли не менее 13 человек.

Авария произошла из-за драки в салоне автобуса. Конфликт произошел между пассажиркой и водителем транспортного средства, передает Xinhua.

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Сейчас из реки уже вытащили и опознали 13 тел. Еще двое числятся пропавшими без вести.

Известно, что конфликт произошел из-за того, что водитель не остановил автобус на необходимой для пассажирки остановке, однако ранее он предупреждал людей, что поедет по измененному маршруту. Спор между женщиной и водителем переросла в драку, в результате которой водитель по неосторожности резко вывернул руль в сторону реки.



Скрин из видео камер видеонаблюдения в автобусе, водитель конфликтует с пассажиркой

Полицейским удалось установить, что на момент аварии в салоне автобуса находились 15 человек, включая водителя. ДТП произошло еще 28 октября, однако поисковая операция продолжается. Спасателям уже удалось вытащить из Янцзы утонувшее транспортное средство.