В Китае хотят увеличить рождаемость путем финансового поощрения

В Китайском органе, ответственном за охрану здоровья, начали исследование введения экономических стимулов рождаемости после десятков лет сдерживания.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что там предлагают предоставлять молодым родителям налоговые льготы и осуществлять выплаты по рождению ребенка.

Издание пишет, что одна из причин для такой политики – быстрое старение населения Китая. Из-за длительного ограничения на рождаемость, количество людей пенсионного возраста непропорционально выросло. К 2030 году около четверти населения Китая будет в возрасте 60 лет и выше.

Также, по прогнозам экономистов, Китай вскоре может столкнуться с дефицитом рабочей силы. По оценкам китайских властей, ограничение на рождаемость предотвратило рождение примерно 400 миллионов детей, хотя эта цифра спорная.